Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise, en partenariat avec l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISM), “Sopranissimo” un spectacle de chant lyrique de la soprano Amira Loubiri, samedi 27 février 2021 à 14h00 au Théâtre des jeunes Créateurs à la Cité de la culture Chedli Klibi.

“Sopranissimo” est un voyage musical à travers les siècles offrant au public de la Cité de la culture un bouquet de chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire de la musique universelle.

La soprano Amira Loubiri interprètera à cette occasion des airs des grands compositeurs de l’art lyrique dont Verdi, Puccini, Mozart, Lehar, Gounoud…au plaisir des mélomanes de l’Opéra.

Amira Loubiri est doctorante en musique et musicologie, enseignante à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis et au Conservatoire de Musique de Tunis. Elle sera accompagnée lors de ce spectacle par le grand pianiste Mehdi Trabelsi et en invité le Baryton Mohamed Amine Bouhlel.

L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (30% de la capacité de la salle en application du protocole sanitaire anti-Covid).