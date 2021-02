Tunisie-Cameroun : Organisation d’un webinaire pour explorer les pistes de coopération dans le secteur des TIC

Le CEPEX organise le 17 mars 2021, un webinaire, suivi par des rencontres virtuelles B2B, entre les entreprises tunisiennes et leurs partenaires potentiels camerounais.

L’objectif étant “de prospecter et saisir les opportunités d’affaires au Cameroun et d’explorer les pistes de coopération dans le secteur des TIC”. Les entreprises tunisiennes intéressées par cet événement, peuvent s’enregistrer au plus tard le 25 Février 2020, à l’adresse suivante : amnasri@tunisiaexport.tn, précise le Centre de promotion des exportations.

Et d’expliquer que “la transformation digitale représente aujourd’hui pour le Cameroun une énorme potentialité de croissance et de développement (50.000 emplois créés entre 2017 et 2020, avec une participation au PIB de 5 à 10% dans la même période).

La place et le rôle des TIC, des Télécoms et du numérique pour réussir la transformation structurelle de l’économie camerounaise est mis en exergue dans la Stratégie nationale de développement 2020-2030, annoncée par le gouvernement camerounais en novembre 2020”.