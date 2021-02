La directrice exécutive de l’Institut Nebras, Nadia Ghaoui, a déclaré, vendredi 19 février 2021, que 69 personnes ont été prises en charge sur les 139 qui ont contacté le numéro vert consacré à l’assistance psychologique des jeunes touchés par la crise du coronavirus qui a été lancé en décembre 2020 dans le cadre de l’initiative du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Tunisie et de l’institut.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la TAP que cette assistance consiste à orienter les malades vers des psychiatres opérant dans des établissements de santé publique dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’Institut et le ministère de la Santé.

Elle a souligné que les jeunes patients souffraient, notamment, de chocs psychologiques suite à des actes de harcèlement sexuel et de violence dont ils ont été victimes en milieu familial ou scolaire pendant la période de confinement sanitaire général (du 22 mars 2020 au 3 mai 2020).

Selon la coordinatrice du programme des jeunes au FNUAP, ces jeunes dont la plupart appartiennent à la tranche d’âge (18/25 ans) ont, également évoqué des problèmes psychologiques (dépression, stress, angoisse, troubles du sommeil) liés aux répercussions socio-économiques de la pandémie.

La directrice exécutive de l’Institut Nebras, a fait savoir qu’une campagne de sensibilisation a été lancée depuis trois jours, sous le signe “Nous sommes avec vous et vous n’êtes pas seuls” pour encourager les jeunes à adhérer à cette initiative et à joindre la ligne verte 80105550 qui fonctionne du lundi au vendredi (de neuf heures du matin jusqu’à 17H00) dans le but d’écouter et de prendre en charge toute jeune personne affectée par la pandémie (perte d’un ou de plusieurs proches, perte d’emploi, précarité économique, échec scolaire, recrudescence de la violence…)