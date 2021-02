Le lieutenant-colonel à la retraite Néjib Belhedi a été honoré, ce mercredi, par le ministre de la Défense Nationale, Ibrahim Bartaji, à l’occasion de sa victoire du titre d’Homme mondial en eau libre de l’année 2020, décerné annuellement par l’Association Mondiale de Nage en eau libre (WOWSA).

Le nageur marathonien, rappelle-t-on, avait été plébiscité par vote sur le site internet de l’Association mondiale, suite à sa performance de l’année dernière en effectuant le tour de l’île de Djerba sur une distance de 155 km, réalisant le temps record de nage le plus durable en solo, non-stop, non assisté en eau de mer, de 47 heures et 50 minutes.

Le nageur s’est déclaré à cette occasion “très honoré par ce geste de reconnaissance du ministère de la Défense nationale”, soulignant qu’il doit les succès obtenus au niveaux national et mondial à l’institution militaire qui ne cesse de soutenir les athlètes militaires.