La Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie organise, vendredi 5 février 2021, un webinaire conjointement avec le conseil des Chambres mixtes (CCM), afin de recommander les mesures concrètes pour relancer les exportations et l’investissement post Covid-19 et d’informer les entrepreneurs sur les opportunités ainsi que pour faciliter l’implantation de nouveaux investissements.

Ce webinaire s’insère dans la stratégie de communication de la CTECI ayant pour but l’écoute et la facilitation du contact permanent avec les membres, de la communication durant cette période délicate et d’entretenir des relations de proximité afin de renforcer la coopération internationale

La CTECI s’est associée avec le CCM pour lancer cette initiative visant à booster les efforts et susciter l’intérêt des investisseurs aux opportunités d’affaires.

L’objectif de ce webinaire est de présenter un plan de relance des exportations et de présenter des mesures d’accompagnement pour le redéploiement des chaînes d’approvisionnements ainsi que pour attirer les investissements directs étrangers.

Lien du Webinaire https://bit.ly/3sQsyOY

Programme du Webinaire

09h30 : Accueil des intervenants et présentation du programme par Mondher Khanfir (modérateur)

09h35 : Ouverture du webinaire par Mohsen Boujbel (président de la CTECI)

09h45 : Allocution de Ali Kooli (ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement)

10h05 : Allocution de Ibrahim Debbache (président du Conseil des Chambres mixtes)

10h20 : Intervention de Guillermo Ardizone Garcia, (ambassadeur du Royaume d’Espagne en Tunisie)

10h30 : Présentation du rapport sur « L’impact de la COVID19 sur les entreprises tunisiennes» par Georges Joseph Ghorra, (représentant-résident en Tunisie de l’IFC – World Bank Group).

10h45 : Témoignages / Questions, Réponses

Un représentant de l’industrie pharma, Laboratoires Médis Tunisie

11h00 : Intervention du P.D.G du CEPEX

11h10 : Intervention du General Manager de la FIPA

11h20 : Intervention de M. Adel Mohsen Chaabane, Partenaire du cabinet ECC Mazars

11h30 : Débat sur le «Comment préparer l’après COVID19»

> Quel plan de relance des exportations ?

> Quelles mesures d’accompagnement pour le redéploiement des chaînes d’approvisionnement ?

> Comment attirer les investissements et renforcer la coopération internationale.