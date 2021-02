Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaid a fait savoir, lundi, que son département se penche actuellement sur la révision de la loi relative à la concurrence, dont l’article organisant le conseil de la concurrence.

Réagissant, lors d’une séance plénière, à une question soulevée par le député Yassine Ayari, concernant des dépassements qui auraient été commis par Tunisian Food Company et Eric Kayser, Boussaid s’est engagé à examiner tous les documents incriminant les deux sociétés dont dispose le député et de régler ce dossier.

Il a fait savoir que son département est appelé plus que jamais à appuyer le conseil de la concurrence afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle visant à garantir la transparence des opérations et préserver les droits des producteurs, distributeurs et consommateurs.

De son côté, le député Yassine Ayari a souligné que les documents dont il dispose seront divulgués au grand public.