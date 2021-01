La société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING – U.A.D.H – a publié, ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020.

Revenus :

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et MAZDA pour le segment des véhicules légers, ainsi que FOTON pour les pick-up, et à travers la marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels.

Les revenus du groupe UADH à fin 2020 se sont établis à 159,828 millions de dinars contre 267,590 millions de dinars à fin 2019.

La baisse des revenus entre les deux périodes provient de la baisse considérable des revenus pendant la période du confinement sanitaire général ordonné dans le but de limiter la propagation de la pandémie Covid-19.

Aussi, il faut noter la baisse de la demande pour le marché des véhicules industriels (PTAC > 16 tonnes) de 32,4% le nombre des véhicules immatriculés est passé de 686 unités en 2019 à 591 unités en 2020.

Il est toujours important de signaler que la dévaluation du Dinar Tunisien a affecté le volume d’importation des véhicules pour le Groupe UADH particulièrement sa marque MAZDA, considérée une marque Premium.

La stratégie de vente adoptée par les filiales du groupe a été révisée de manière à tenir compte de ce fait et ce à travers l’orientation des ventes vers les modèles les plus compétitifs sur leurs segments, c’est le cas notamment des modèles MAZDA CX5 et Mazda3.

Masse salariale :

La masse salariale a baissé de 10,8% suite à la réalisation, à partir du début du deuxième semestre, des programmes d’assainissement social pour les différentes filiales du Groupe UADH, soit un départ de 125 employés courant l’année 2020.