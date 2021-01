Covid-19 et vaccin : Quel est l’état de la vaccination en Afrique ?

Covid-19 et vaccin

Selon nos confrères du journal Le Point, seuls quatre pays du continent africain ont commencé ou sont le point de commencer la vaccination de leurs populations, à savoir les Seychelles, l’Égypte, la Guinée-Conakry et le Maroc.

Comme on l’a écrit il y a quelques jours, l’archipel des Seychelles a été le premier pays du continent à entamer la vaccination.

En effet, après le président de la République, Wavel Ramkalawan, le 10 janvier 2021, plus de 13 000 personnes ont reçu leur première dose, ce qui place le pays «… en troisième position en termes de pourcentage de population vaccinée», selon Jude Gedeon, commissaire à la Santé publique, cité par Le Point.

La Guinée-Conakry, qui est partie prenante de l’initiative Covax, suit en deuxième position en termes d’entame de vaccination, «… mais à titre expérimental ; le pays a reçu 55 doses du vaccin russe, Spoutnik V. À ce jour, 45 personnes ont été vaccinées, surtout parmi les membres du gouvernement ».

On trouve ensuite l’Egypte qui a lancé, dimanche 24 janvier 2021, sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en administrant deux doses du vaccin du groupe chinois Sinopharm à un médecin et un infirmier dans un hôpital d’Ismaïlia, dans l’est du pays, précise notre source.

Mais pour une raison non expliquée, le pays, qui compte 100 millions d’habitants, aurait reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm depuis le mois de décembre 2020, selon la ministre de la Santé, Hala Zayed, sans avoir commencé à vacciner la population.

Pour sa part, le chef de l’Etat égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a indiqué, samedi 23 janvier 2021, que le personnel de santé, les personnes atteintes de maladies chroniques et puis les personnes âgées seront les premiers à recevoir le vaccin.

Quant au Royaume chérifien, il devait entamer sa campagne de vaccination au cours de la première semaine de février. Et déjà, «…Depuis vendredi 22 janvier 2021 et l’atterrissage de l’avion de la Royal Air Maroc en provenance d’Inde chargé du premier lot du vaccin britannique “AstraZeneca“, c’est le soulagement pour bon nombre de Marocains, qui avaient jusque-là les yeux rivés vers le ciel ».

Et selon un document du ministère marocain de la Santé, le vaccin AstraZeneca/Oxford (commercialisé sous le nom Covidshield) est autorisé pour une durée de 12 mois et sera administré en deux temps, avec un intervalle de quatre et 12 semaines entre les deux doses.