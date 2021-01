Carthage Cement a réussi durant le quatrième trimestre 2020 à augmenter aussi bien la production du clinker, des ciments et des agrégats, et aussi l’augmentation du chiffre d’affaires total de 22%.

Ces augmentations ont permis à la société de rattraper l’écart du début de l’exercice par rapport à 2019 malgré l’impact de la crise COVID-19 ; en effet le chiffre d’affaires global au terme de l’exercice 2020, a atteint 253 MTND soit +1,4% par rapport à 2019 (-6 % au 30 Septembre 2020).

Activité Ciment :

Pendant ce quatrième trimestre la production du clinker a enregistré un record des quantité produites (560 milles tonnes) soit une augmentation de 53% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre une production totale de 1,332 Millions de Tonnes au 31 Décembre 2020 en dix mois d’activité.

Le chiffre d’affaires sur le marché local a enregistré une augmentation de 19% pour le quatrième trimestre et 9 % pour la totalité de l’exercice 2020 comparé à 2019.

Ces réalisations ont permis à la société de consolider sa position du leader du marché.

Aussi, les ventes à Export, ont nettement progressé durant ce dernier trimestre, enregistrant une reprise de la vente du clinker pour un CA de 3,484 MTND et une augmentation de 198% du chiffre d’affaires des ciments par rapport au dernier trimestre 2019, pour atteindre 3,200 MTND.

Le chiffre d’affaires Export total au 31 Décembre 2020 a atteint 8,928 MTND.

Activité Agrégats :

Pour le quatrième trimestre 2020, l’activité a enregistré une augmentation de 8% en production et une baisse de -8% en chiffres d’affaires.

Pour la totalité de l’exercice la production et le chiffres d’affaires ont baissé de 30% entre 2020 et 2019.

Ce recul est dû au retard enregistré dans la reprise du secteur Travaux Publics et l’impact de la crise COVID-19.

Activité Ready Mix :

Au terme de l’exercice 2020 l’activité béton prêt à l’emploi enregistre une baisse de la production de -24% et une baisse du chiffre d’affaires de -20% dues essentiellement à l’arrêt de l’activité durant les deux mois de confinement (Mars et Avril 2020).

Les investissements :

Au 30/12/2020 les investissements ont atteint 19,615 MTND.

L’endettement :

Au 31/12/2020 l’endettement global a atteint 426,283 MTND, soit une baisse de -21% par rapport au 31/12/2019 et ce suite à la réalisation de l’augmentation du capital et l’exécution du plan de remboursement des dettes convenu avec les banques et les bailleurs de fonds.