Walid Dhabi, proposé au poste de ministre de l’Intérieur au gouvernement Mechichi, est né le 30 juillet 1975, à Tunis.

Il est titulaire d’une maîtrise de l’Institut supérieur de gestion de Tunis et d’un troisième cycle de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Dhahbi a occupé plusieurs postes au sommet de l’Etat, dont notamment contrôleur général des intérêts publics, expert auprès de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation et directeur général de la cellule de planification et de suivi du travail gouvernemental.

Walid Dhahbi a été nommé secrétaire d’Etat auprès du gouvernement le 28 décembre 2020.

Il a également exercé des fonctions de supervision au Qatar, dans le cadre de la coopération technique.