En 2020, les exportations tunisiennes ont enregistré une baisse de 11,7% contre une hausse de 7% durant l’année 2019. Elles se sont élevées à 38,706 milliards de dinars en 2020 contre 43,855 milliards de dinars en 2019.

Ce repli concerne plusieurs secteurs, notamment le textile/habillement et le cuir (-13,8%), les industries mécaniques et électriques (-14%), celui de l’énergie (-9,4%) et celui des mines, phosphates et dérivés (-24,4%).

Par contre, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 12%, suite à l’augmentation de nos ventes d’huiles d’olives de près de 3 milliards de dinars (contre environ 1,4 milliard de dinars).

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (74,2% du total des exportations) se sont contractées de 11,3%.

Cette régression est expliquée, d’une part, par la baisse des exportations tunisiennes vers certains partenaires européens, tels que la France (-20,8%), l’Allemagne (-15,2%) et l’Italie (-8%), et d’autre part par la hausse de nos ventes vers d’autres pays notamment l’Espagne (+37,2%) et la Belgique (+4,3%).

En destination des pays arabes, les exportations tunisiennes ont diminué avec l’Algérie (- 28,8%), la Libye (-20,5%) et l’Egypte (-13,4%)