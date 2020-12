L’indice de référence Tunindex s’est maintenu, mardi 29 décembre 2020, quasi-stable, à 6855,32 points, dans un volume journalier bien fourni de 17,5 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Drainant un volume d’échanges de 711 mille dinars, le titre TGH a été réservé à la hausse. L’action s’est hissée de 4,8% à 0,650 dinar(D).Dans un volume de 22 mille dinars, le titre Céréalis a avancé de 2,8% à 9,200 D tout en affichant une progression de 54,2% depuis le début de l’année 2020.

Réservée à la baisse, le titre SANIMED a affiché la plus mauvaise performance de la séance du mardi. Dans un maigre volume d’échange de 1 MD, la valeur a perdu 5,4% 1,910 D.

Drainant un modeste volume de 6 mille dinars, le titre Electrostar a lâché 4,6% à 1,240D. Le spécialiste en électroménager affiche, ainsi, une baisse de 7,5% depuis le début de l’année.

SITS et BT ont été les valeurs les plus dynamiques de la séance mobilisant des capitaux respectivement de 7 MD et de 4,7 MD. Les cours des deux titres se sont maintenus inchangés.