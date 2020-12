Avec la signature d’une convention entre la CERT ( Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications) et les trois opérateurs de téléphonie mobile en Tunisie, une plateforme sera activée pour l’identification des appareils utilisés dans le pays et permettre de lutter contre les vols de téléphones et le marché parallèle de la contrefaçon.

A terme, ce système devrait permettre d’enregistrer les téléphones mobiles à travers les différents opérateurs (près de 14 millions d’abonnés).

Selon les chiffres annoncés par le ministre des technologies, on estime à 60% les téléphones mobiles de contrebande en activité sur les réseaux des trois opérateurs.

Constitué d’une base de données centrale pour l’enregistrement des identifiants unique des téléphones mobiles et des tablettes, ce système entrera en exploitation à partir du 1er janvier 2021.

Contexte général

Le marché parallèle de vente des terminaux mobiles de contrefaçon et de contrebande, ainsi que le vol des téléphones mobiles sont devenus des phénomènes nationaux et même mondiaux aux conséquences économiques et sociales importantes.

Dans ce contexte, le système “Sajalni.tn” a été mis en place pour permettre l’identification des terminaux mobiles se connectant sur le réseau national des télécommunications Tunisien.

Objectifs

a. Collecter les données de tous les dispositifs de communication en usage en Tunisie et les associer à leurs utilisateurs

b. Filtrer les appareils ou équipements ou terminaux mobiles de communication qui ne sont pas autorisés à fonctionner en Tunisie :

• dispositifs contrefaits

• dispositifs non homologués,

• dispositifs volés et perdus,

c. Refuser les services aux dispositifs de communication visés au point (b),

Cette plateforme devra permettre, également, de protéger les importateurs et les revendeurs respectant les circuits légaux, réduire l’utilisation des terminaux Mobiles non conformes aux spécifications techniques tunisiennes en matière d’interopérabilité et de sécurité (électrique et de santé), de protéger les réseaux des télécoms et de préserver la qualité de service et de réduire le vol des terminaux mobiles.