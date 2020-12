L’opérateur téléphonique Ooredoo a réussi brillamment son premier essai de réseau 5G en Tunisie en coopération avec Nokia, le fournisseur 5G de nouvelle génération.

Le test a été réalisé au siège de l’entreprise à Tunis en présence de Mansoor Rashid Al Khater PDG de Ooredoo et en partenariat avec Nokia, le fournisseur de la Nouvelle génération de la 5G. Etaient également présents les présidents directeurs généraux du centre des recherches des télécommunications, de l’agence Nationale de la sécurité informatique, de l’agence nationale des fréquences ainsi que les représentants de l’Instance Nationale des Télécommunications et directeurs généraux des partenaires technologiques à l’instar de Huawei, Ericsson et Get Wireless.

Ooredoo Tunisie a déployé toute son expertise au service de ses abonnés. En effet, il a travaillé tout au long de l’année écoulée sur la modernisation de son réseau. Ce qui a contribué à l’accélération du déploiement de la technologie 5G.

Mansoor Rashid Al Khater a déclaré à cette occasion: “Dans notre test, nous utiliserons les dernières technologies innovantes pour les services 5G à des fréquences qui nous ont été accordées par l’Agence Nationale des Fréquences. Et ceux en utilisant des appareils de test pour smartphones prenant en charge la technologie 5G. Le réseau 5G apportera une véritable transition numérique sur le terrain et dans divers secteurs.”

Notons que les premières exploitations de la 5G offriront un développement majeur dans les services haut débit mobiles et fixes. Ils permettront le contrôle des équipements à distance, la Vidéo Analytics dans l’industrie, les villes intelligentes et même le Cloud Gaming.

“En ce qui concerne l’économie mondiale, cette technologie innovante devrait avoir des effets importants sur la croissance économique et la valeur ajoutée. La Commission européenne estime que les revenus de ce réseau dans le monde atteindront les 225 milliards d’euros en 2025.” a précisé le PDG de Ooredoo.

La technologie 5G nécessite un réseau principal dynamique et facilement évolutif, capable de gérer un trafic Internet toujours croissant, sans aucun impact sur les performances. De plus, les avantages du Cloud permettent une expansion en temps réel pour répondre aux besoins de capacité immédiats. Ceci comprend les services de sortie, la prise en charge des capteurs et des appareils de l’Internet des objets industriel (IIoT).

Pour effectuer ce test, Ooredoo a utilisé les bandes de fréquences dites «3,5 GHz» fournies par le Ministère des Technologies de la Communication. Grâce à ce type de fréquence, Ooredoo est en mesure de fournir à ses clients la meilleure qualité de service, une vitesse supérieure, un confort de mobilité et une connectivité très avancée.

Dans un deuxième temps, la technologie 5G permettra de nouveaux services tels que l’e-santé, les voitures connectées, l’industrie 4.0, les villes intelligentes, etc.

D’ici le lancement officiel de la 5G, Ooredoo continuera à développer ses services 4G. L’opérateur de télécommunication, Ooredoo a testé pour la première fois en Tunisie le service VoLTE (Voice over 4G). Ce dernier offre une qualité audio haute définition et permet des appels et une navigation plus rapides en même temps à la vitesse 4G et bientôt à la vitesse 5G.

Ooredoo a passé avec succès le premier test en Tunisie pour les technologies de e-bande en coopération avec Huawei. Ceci pour renforcer la capacité du réseau de transmission qui, pour la première fois, a atteint une vitesse de 9,9 Gbps par seconde sur une liaison de faisceaux hertziens sans fil. Cette technologie permet au réseau 5G d’être acheminé en parallèle avec son propre réseau fibre.

Ooredoo prévoit de reconduire l’expérience 5G dans les villes au cours de cette année dans le cadre de la discrimination positive entre toutes les régions de Tunisie.