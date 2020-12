La coopération bilatérale et les moyens de la diversifier, c’était au centre d’une réunion à Tunis entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et l’ambassadeur du royaume du Bahreïn à Tunis, Mahmoud Ahmed Abdallah.

Cités dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux responsables ont souligné la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale et d’en diversifier ses domaines.

A cette occasion Jerandi a insisté sur la nécessité de bien se préparer aux prochaines échéances bilatérales, citant à ce propos la tenue de la commission mixte tuniso-bahreïnie.

Il a également appelé à intensifier la concertation et la coordination directe entre les deux pays à la lumière des développements survenus récemment au double plan régional et international.

” De nouveaux défis ont été imposés par la pandémie de nouveau coronavirus “, a-t-il dit, cité dans le même communiqué.