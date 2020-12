Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a été reçu, lundi en fin de matinée, par le président du Sénat français, Gérard Larcher.

“Une rencontre fructueuse à plus d’un titre dans la mesure où cette institution législative a, au nom de son président et de tous ses membres, exprimé au chef du gouvernement son engagement d’accompagner l’appareil exécutif dans le raffermissement des liens d’amitié et de coopération avec la Tunisie, dans des domaines aussi nombreux que l’éducation, la culture, l’investissement et la migration”, a déclaré le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti.

Les discussions étaient franches, constructives et ouvertes reflétant la sincérité de l’institution législative qui apporte depuis des décennies un important soutien à la Tunisie, a-t-il relevé.

“Nous avons perçu auprès de l’institution législative une volonté d’identifier de nouvelles opportunités de coopération par le bais de l’association d’amitié Tunisie-France, eu regard aux liens culturels, géographiques et civilisationnels unissant les deux pays”. Il a ajouté que ce rapprochement s’est davantage concrétisé, dimanche, par l’inauguration du Pavillon Habib Bourguiba à la Cité universitaire internationale de Paris.

Un rapprochement culturel, éducatif et académique entre les deux pays, a précisé le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères.