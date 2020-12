Le ministère du Tourisme a souligné que l’accord-cadre, signé vendredi pour promouvoir le tourisme local, s’applique à toutes les agences de voyages, quelles que soient les Fédérations auxquelles elles appartiennent et à tous les établissements d’hébergement touristique opérant légalement.

L’accord a été signé par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) et a pour objectif de promouvoir le tourisme local. C’est le Fonds de Développement de la compétitivité (FODEC) qui financera cette campagne de promotion, a précisé un communiqué publié samedi par la FTH.

Cet accord, qui couvre une période allant du 1er décembre courant au 31 mars 2021, a pour objectif de dynamiser le tourisme local qui a été lourdement impacté par la pandémie de Covid-19.

Le ministère a rappelé que la signature de l’accord s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la décision du Chef du Gouvernement, lors d’un conseil ministériel restreint tenu le 6 novembre 2020, qui stipule la mise en place d’un programme de relance du tourisme intérieur, jusqu’au 31 mars 2021, et son financement par le FODEC.

Le ministère a fait remarquer que l’ONTT a été mandaté pour superviser la mise en œuvre du contenu de cet accord, qui vise à soutenir et dynamiser le tourisme intérieur en partenariat avec les professionnels vu les répercussions de la pandémie de Covid-19.

L’accord vise également à dynamiser les secteurs liés au tourisme intérieur, dont l’artisanat, les restaurants et le transport aérien.

Le secteur du tourisme a été totalement paralysé par la crise sanitaire, avec une baisse de 70% du nombre de touristes, au cours des huit premiers mois de 2020.