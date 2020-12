Business du Foot  : Partenariat commercial et technologique entre LaLiga et Mondia Media

LaLiga a signé avec l’entreprise de technologies mobiles Mondia Media un accord de partenariat commercial et technologique pour créer LaLiga Xtra, sa toute première plateforme mobile par abonnement qui offrira des expériences et des contenus exclusifs aux fans de sport.

Via un accord avec le groupe Orange, les millions d’utilisateurs de l’opérateur au Moyen-Orient et en Afrique pourront y accéder dans les mois qui viennent. Il s’agit du déploiement initial de la plateforme, que Mondia étendra ensuite dans d’autres régions via divers partenariats.

Les utilisateurs de LaLiga Xtra pourront souscrire un abonnement journalier, hebdomadaire ou mensuel pour accéder à une plateforme multilingue riche en expériences et contenus exclusifs destinés aux passionnés de football. Elle inclura des vidéos, images, articles et infographies, ainsi qu’un calendrier des prochains matchs et des informations détaillées sur les clubs et les joueurs.

Les utilisateurs pourront également jouer à différents jeux, comme des quiz, un concours de pronostics et le jeu de foot virtuel LaLiga avec la possibilité d’affronter d’autres utilisateurs. Des expériences interactives exclusives seront aussi offertes aux abonnés de LaLiga Xtra, dont une chance de participer à un tchat en direct avec un ambassadeur de LaLiga.

Soixante-dix pays ont déjà confirmé leur participation au déploiement de cette plateforme. La date prévue pour chacun d’entre eux sera annoncée au cours des semaines et mois à venir. LaLiga Xtra sera disponible sur ordinateur, portable et tablette, et intégrée à l’écosystème Orange…

Réservée initialement aux clients du groupe Orange, cette nouvelle plateforme sera étendue à d’autres entreprises de télécommunication partout dans le monde. LaLiga et Mondia s’attacheront également à analyser les données pour améliorer l’offre LaLiga Xtra et l’expérience de ses utilisateurs.

À propos de Mondia :



Mondia est un leader technologique qui se spécialise dans le marketing et la distribution de contenu digital. Elle anticipe l’orientation des marchés, la place que chaque technologie peut occuper et comment utiliser ces connaissances pour relever les défis commerciaux et offrir des expériences utilisateurs optimales.

Mondia crée des expériences digitales personnalisées en fournissant à chacun le meilleur des contenus numériques sur les thèmes souhaités : santé, divertissement, lifestyle, jeux, musique ou événements sportifs.

Avec neuf bureaux répartis à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Mondia touche 1,4 milliard d’utilisateurs finaux dans 48 pays. L’entreprise travaille avec plus de 80 opérateurs télécoms dans le monde, plus de 1 000 fournisseurs de contenu et 200 revendeurs. Les services de Mondia sont disponibles en Éthiopie, au Nigeria et au Pakistan via Mondia Cell.

À propos de LaLiga :



LaLiga est une organisation mondiale innovante et socialement responsable, leader sur le secteur du divertissement et des loisirs. Association sportive privée, elle est composée des 20 clubs de LaLiga Santander et des 22 clubs de LaLiga SmartBank, deux compétitions nationales de football professionnel qu’elle organise.

Durant la saison 2018-2019, LaLiga a atteint une audience cumulée de plus de 2,7 milliards de téléspectateurs à travers le monde.

Basée à Madrid (Espagne), l’organisation est présente dans 41 pays via ses 11 bureaux et 44 représentants, couvrant un total de 84 pays.

Menant son action sociale par le biais de sa fondation, l’association est aussi la première ligue de football professionnel au monde à proposer une ligue pour les footballeurs ayant des handicaps mentaux : LaLiga Genuine Santander.