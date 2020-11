[TRIBUNE] Tunisie : Non, les gros entrepreneurs ne sont pas les fraudeurs du fisc !

Il faut, à mon avis, arrêter de diaboliser les gros entrepreneurs et colporter des images complètement fausses sur leur compte. C’est contre-productif, ça engendre de la rancœur et ça divise la société sur la foi de grosses contre-vérités.

Non, les “gros bonnets” n’échappent pas au fisc, c’est une image d’Épinal complètement fausse. Ceux qui échappent au fisc, ce sont:

– les professions libérales, médecins, avocats, …,

– les petits commerçants, restos, cafés, boutiques, les artisans, petits industriels…

– et tous ceux qui exercent une activité sans patente, contrebandiers, vendeurs à la sauvette, enseignants qui donnent des cours particuliers,…

– sans oublier tous les propriétaires qui louent maisons, garages, boutiques, etc.

En ce qui concernent les grosses sociétés, elles sont obligées d’être transparentes pour au moins quatre raisons :

– elles sont sous le regard du fisc qui, pour des raisons purement logistiques, contrôlent en priorité les grosses entreprises ;

– les entreprises cotées en Bourse ont une obligation légale de transparence et il y a des procédures qui les empêchent de traficoter avec le fisc. De plus, si elles se font attraper, elles peuvent perdre très gros, beaucoup plus que les gains liés à la fraude, aucune chance qu’elles prennent ce risque ;

– il y a aussi une raison purement organisationnelle : arrivé à une certaine dimension, il devient matériellement impossible au propriétaire d’être le seul à avoir accès à ses comptes et à ses rentrées d’argent, de ce fait s’il fraude, le risque qu’il soit dénoncé aux autorités par un comptable insatisfait est énorme et peut lui coûter horriblement cher. A partir de là, la part de fraude fiscale dans ses grandes entreprises devient marginales pour ne pas dire insignifiante par rapport au volume d’affaires ;

– les grosses entreprises traitent souvent avec l’Etat ou des “institutionnels”, grosses entreprises transparentes. Il leur devient ainsi très difficile de masquer une partie de leur chiffre d’affaires.

Maintenant, les grosses entreprises ont tout un attirail de lois et d’avantages qui leur permet de faire de l’optimisation fiscale, pour payer le moins d’impôts possible. Ce n’est parfois pas moral, mais c’est parfaitement légal.

Il y a ensuite l’interprétation des lois fiscales, mais là, c’est déjà un autre sujet.

NB: je ne suis pas un “gros bonnet”, loin de là.

Anis Bedoui