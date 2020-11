La troisième réunion annuelle du Comité de direction du programme ” Idema 2020 ” s’est tenue jeudi 26 novembre 2020 au ministère des Affaires locales et de l’Environnement. IDEMA -pour Initiative pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractives- est un programme qui devrait accompagner douze communes à travers le pays.

Lancé le 11 avril 2019 à la faveur d’un appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, le programme vise à renforcer les capacités du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, à mener à bien le processus de décentralisation et à mettre en place les stratégies et les réformes nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet.

Selon Mondher Bousnina, responsable au département des affaires locales chargé de l’accompagnement du processus de décentralisation, cet appui consiste à former les cadres municipaux notamment les femmes, les jeunes et les catégories défavorisées et ce à travers l’organisation d’ateliers participatifs.

“A la faveur de cette initiative, les communes bénéficiaires ont reçu une assistance technique, jugée “nécessaire” pour promouvoir leur développement économique et améliorer la qualité de leurs services”, a-t-il souligné.

Plusieurs communes ont déjà bénéficié du programme IDEMA, à savoir Douar Hicher, Raoued, Ain Draham, Béja, El Krib, Tibar, Boughrara, Bir El Hafey, Ben Guerdane, Dehiba et Jemna.

A noter que l’article 139 de la Constitution tunisienne de 2014 dispose que “les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution.