Le marché a aligné une quatrième semaine de suite dans le vert (du 23 au 27 novembre 2020). L’indice de référence a grimpé de 0,6%, à 6 782,21 points, réduisant ses pertes annuelles à -4,8%, selon l’analyse hebdomadaire de Tunisie Valeurs.

Les volumes se sont améliorés comparativement à la semaine du 20 novembre dernier, cumulant une enveloppe de 41 MD. Les échanges ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc sur les titres SITS (pour 5,4MD) et Magasin Général (pour 2,6MD). Les transactions de bloc ont eu lieu au courant de la séance du mardi.

Analyse des valeurs :

Le titre Tawassol Group Holding s’est offert la plus forte hausse de la semaine. Son cours s’est envolé de 19,2% à 0,310 D, dans un volume de 221 mille dinars. Rappelons que les indicateurs d’activité du groupe au 30 septembre 2020 affichent une chute du chiffre d’affaires de 45%, à 39MD.

CEREALIS a également figuré parmi les meilleures performances de la cote. Échangée à 187 mille dinars, l’action du producteur de snacks salés et sucrés a vu son cours se hisser de 10,2%, à 8,450D. Depuis le début de l’année, CEREALIS affiche une performance de 42%.

STAR a été la valeur la plus sanctionnée sur la semaine. L’action a abandonné 6,7%, à 125D, en générant un faible volume de 50 mille dinars. Le leader incontesté du secteur de l’assurance en Tunisie, affiche des primes émises en repli de -1,6%, à 290,5MD, à fin septembre 2020, contre des primes plutôt stables entre 2017 et 2019.

Pénalisé par un courant vendeur, le titre SERVICOM s’est délesté de 6,5% à 2,030D. La valeur a drainé des capitaux de 320 mille dinars sur la semaine. Durant la communication financière tenue mardi dernier, le management a annoncé un plan de redressement moyennant la poursuite du désengagement du secteur des travaux publics et des télécoms et la focalisation sur les métiers de la climatisation et d’ascenseurs.

Malgré la suspension de sa cotation à partir du mercredi 25 novembre, le titre SITS a chapeauté le palmarès des échanges avec des capitaux de 10,8 MD. L’action du promoteur immobilier a signé une avancée de 3,8%, à 2,440D sur la semaine.