Smart Capital, l’opérateur de l’initiative nationale “Startup Tunisia“, lance, en partenariat avec le projet Innov’i – EU4Innovation – financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France- le programme «Ins and Outs of Ecosystem Building». Il s’agit d’un programme de renforcement de capacités de l’écosystème des startups, qui est une composante de l’initiative nationale Startup Tunisia visant à développer et connecter l’écosystème local.

Ce programme 100% en ligne a été lancé dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, et sera mis en place, dans un premier temps, du 16 novembre au 17 décembre. Il vise en particulier les structures d’accompagnement des startups.

«Ins & Outs of Ecosystem Building» est une série de modules de formations gratuites, dirigées par des experts internationaux de structures leaders, telles que Seedstars, Swisscontact, The camp, Paris&co, ect., qui traiteront divers sujets en lien avec l’écosystème des startups.

De l’analyse de l’écosystème des startups, au rôle des structures d’appui en passant par la gestion des lieux d’innovation, plusieurs thématiques seront abordées afin d’apporter une compréhension plus holistique du fonctionnement d’un écosystème de l’innovation, tout en favorisant le partage d’expérience entre l’écosystème local et les écosystèmes internationaux.

Des séances de mentorat personnalisées seront également mises en place pour les structures participantes.

Toutes les informations sur le programme Ins & Outs Of Ecosystem Building sont disponibles sur le lien suivant : https://ecosystembuilding.smartcapital.tn/

A propos de smart Capital

Smart Capital est l’opérateur de l’initiative nationale Startup Tunisia qui vise à rendre la Tunisie un pays Startup Friendly à la croisée de la Méditerranée, Afrique et MENA. Le Startup Act figure parmi les programmes gérés par Smart Capital.

A propos du projet Innov’i – EU4Innovation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

https://innovi.tn