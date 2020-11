Des chercheurs tunisiens participent à une enquête sur la résilience au changement climatique des plantes fruitières 

Des chercheurs tunisiens et marocains participent à une enquête sur la résilience des plantations fruitières en Méditerranée au changement climatique élaborée par le Centre de recherche et de technologie agroalimentaire d’Aragon (CITA), en Espagne, avec le soutien logistique de l’Université de Bonn, en Allemagne, selon le site espagnol www.heraldo.es/

Dans le cadre de cette enquête qui s’étalera sur trois ans, les chercheurs développeront un inventaire des différentes variétés d’arbres fruitiers, qui identifiera les heures de froid dont ces arbres ont besoin, leur phénologie ou leur réponse au risque de gel.

“Nous voulons offrir aux fruiticulteurs des données suffisantes pour qu’ils puissent adapter leurs cultures aux nouvelles conditions, afin de les rendre résilientes au changement climatique et garantir la continuité de leurs productions”, souligne Javier Rodrigo, chercheur au CITA, et responsable espagnol du projet, rapporté par la même source.

Et d’expliquer “nous vivons une situation assez problématique, car en raison du changement climatique, certains arbres fruitiers qui avaient l’habitude de bien produire, ne produisent plus de la même façon, en raison de la grande variation des températures. Une situation particulièrement grave dans le bassin méditerranéen, vu l’absence parfois des cycles de froid nécessaires pour certaines cultures fruitières “.

En effet, depuis quelques années, les conséquences du changement climatique se font sentir avec des étés très chauds et des hivers moins froids que d’habitude. Et ces changements se ressentent davantage dans le monde de la culture fruitière, où certains arbres ont besoin de passer par une saison froide pendant l’hiver pour pousser, fleurir et produire.