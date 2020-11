Une étude menée par l’association “Aswat NiÓsâa” sur l’inclusion de l’approche du genre dans les textes juridiques relatifs à la sécurité recommande le renforcement des mécanismes d’élimination de toutes les formes de discrimination basée sur le genre sur les lieux de travail, publics et privés, ainsi que la fourniture de la couverture sociale au profit des personnes exerçant un emploi précaire.

L’étude, qui a porté sur 86 textes juridiques et a été présentée au public lors d’un séminaire en visioconférence, organisé lundi 23 novembre, appelle les institutions des secteurs public et privé à adopter des chartes qui préviennent le harcèlement sur le lieu de travail.

L’analyste en politiques publiques au sein de l’association, Rahma Chaâlan, indique nécessaire de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées lors de la préparation de textes visant à réduire la discrimination fondée sur le genre social et à fournir les fonds nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de budgétisation prenant en compte l’élément du genre.

Elle appelle au renforcement des mécanismes de prévention contre la violence à l’égard des enfants et des femmes pendant la période de confinement, à travers la mise à disposition des moyens de prise en charge et d’hébergement.

Parmi les recommandations issues de cette étude, figurent également l’égalité d’accès aux établissements de santé, en lien avec la pandémie Covid-19, et l’énonciation de l’égalité des salaires entre les deux sexes en temps de crise sanitaire, la fourniture des conditions de transport adéquates et qui garantissent la dignité humaine aux travailleuses du secteur agricole, notamment dans les zones rurales, et l’impératif d’obliger les propriétaires des moyens de transport à fournir le niveau minimum de prévention.

L’inclusion de l’approche du genre dans les textes juridiques, lit-on dans le prélude de l’étude, vise à lutter contre la discrimination fondée sur les rôles sociaux et à réaliser l’égalité dans les droits et devoirs dans les domaines vitaux entre tous les membres de la société.

Les textes juridiques analysés sont répartis en 24 textes réglementaires ou décrets, 7 textes réglementaires et 43 textes relatifs aux nominations. Châalan a indiqué à cet effet qu’il y avait eu un total de 104 désignations au cours de la période allant de janvier 2019 à août 2020, dont 33 à la présidence de la République, 7 dans des instances constitutionnelles et 64 dans les gouvernements d’Elyes Fakhfakh et de Hichem Mechichi, soulignant que la composante féminine n’a pas dépassé le taux de 25% des désignations combinées, contre 75% pour les hommes.

Concernant les nominations dans les instances constitutionnelles, Châalan a ajouté que la représentation des femmes a atteint 29% contre 71% pour les hommes, de même au niveau de la présidence de la République, où la représentativité des femmes n’a pas dépassé les 21% contre 79% pour les hommes.

Pour l’étude, la représentativité des femmes est faible et n’est pas conforme au principe de l’égalité des chances et de l’égalité des sexes.

De son côté, l’ex-ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Asma Shiri, a souligné lors de ce séminaire la faible représentation des femmes aux postes de décision, au niveau des emplois civils supérieurs, où elles sont présentes à un taux de 70% au stade des concours d’entrée permettant l’accès à ces postes, alors qu’elles ne sont que 5% occupant les fonctions de chefs de cabinet, consultants ou président directeur général.

Shiri évoque également la faible représentation des femmes au postes de décision au sein des partis politiques, considérant que le législateur tunisien a stipulé une approche de genre, mais le problème consiste en l’application de cette approche.

Elle appelle l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à proposer des projets d’amendement de la loi sur les partis politiques afin de faciliter l’accès des femmes aux postes de décision au sein des partis, ainsi qu’à revoir la loi électorale et à approuver la parité horizontale de manière à garantir l’accès des femmes à ces postes.