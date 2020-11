Dans le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 3.457MD durant les 9 premiers mois de l’année, contre 3.645 MD sur la même période de l’année 2019, soit une baisse de 5,1%.

De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a reculé de 4,3% durant cette période par rapport à la période similaire en 2019, pour atteindre 314 MD contre 329 MD.

Le secteur financier a légèrement profité de la stagnation de l’activité des 4 compagnies d’assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 645 MD contre 641 MD, soit une évolution de 0,5%.

Dans son ensemble, le secteur financier, qui domine la capitalisation boursière de la cote, a régressé de 4,4% durant les 9 premiers mois de l’année 2020, avec un revenu global de 4.438 MD contre 4.641MD durant la même période l’année 2019.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) à garder le même niveau d’activité dans l’ensemble pour rester à 3 408MD.

Par contre, le chiffre d’affaires global des quatre concessionnaires automobiles a baissé de 12,8% au 30 septembre 2020 pour se situer à 658 MD contre 754 MD durant la même période de l’exercice 2019.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a régressé de 3,8% durant les trois premiers trimestres de l’année 2020 par rapport à la même période en 2019, pour atteindre 1.165MD contre 1.211MD.

Les revenus ont progressé dans un seul secteur sur neuf. C’est le secteur Bien de Consommation qui a réalisé une progression avec 2,1%, contre une régression de huit secteurs. La plus forte diminution a été réalisée par le secteur Télécommunication avec -35,2% suivi par le secteur Matériaux de Base avec -21,1%.

Trois sous-secteurs ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux produits managers et de soins personnels avec 15,6%, suivi par l’agroalimentaire et Boissons avec 0,6% et aux Assurances avec 0,5%.