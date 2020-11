L’association Aswat Nissa a dénoncé lundi l’élaboration d’un projet de loi de finances pour l’année 2021 sans prendre en considération la crise sanitaire et sans penser aux catégories vulnérables de la société.

Selon l’association des mesures devraient être prises au profit de ces catégories de la société, indique un communiqué rendu public lundi. L’absence de mesures au profit des catégories vulnérables spéciales crise sanitaire montre un grand écart avec le projet de la balance commerciale et en contradiction avec l’article 18 de la loi organique du budget.

Cette loi stipule que le président du programme se penche sur l’élaboration d’un budget selon des objectifs et des indicateurs garantissant l’égalité entre homme et femme et entre les catégories sociales de la société, rappelle la même source.

Dans le cadre de son suivi de l’approche genre au niveau des politiques générales de l’Etat, Aswat Nissa a réalisé une étude critique du projet de loi de finances pour l’année 2021 et du projet de la balance commerciale pour la même année. Une étude a montré que les objectifs du projet de la balance commerciale ne prennent pas en considération l’approche genre, souligne notamment la même source.