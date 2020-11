La réalisation et le suivi des projets sportifs en suspens et l’accord de partenariat pilote de diffusion de la culture du sport ont été au centre d’une séance de travail présidée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, jeudi 12 novembre.

Outre la maire de Tunis, Souad Abderrahim, des membres du Conseil municipal et des hauts cadres du ministère ont pris à cette réunion, laquelle a permis d’examiner les problématiques relatives à l’exploitation, maintenance et manque de fonds en matière de maintenance des salles et autres structures sportives de Tunis, tels les Parcs A et B.

Dans ce cadre, ont été présentées les solutions susceptibles de garantir un entretien régulier et continu et non temporaire, tout en hâtant l’engazonnement du stade d’El Omrane 2 et de consolider le programme national des terrains de quartiers.

Le ministre a assuré que son département est en train d’élaborer un projet de loi relatif à la création d’une “agence nationale pour la maintenance des structures sportives et de la jeunesse”.

Il a, en outre, appelé les municipalités à s’inscrire dans les programmes d’emploi des chômeurs dans les domaines de la jeunesse et du sport, et à l’activation du partenariat public-privé s’agissant des structures sportives.

Souad Abderrahim a annoncé, pour sa part, le démarrage des travaux d’aménagement de certains parcours de santé et l’adoption par sa municipalité de la question inhérente à la diffusion de la culture du sport de proximité.