Ode nocturne et vibrante à la liberté d’expression et à la création, la Nuit de la poésie fera résonner les voix poétiques tunisiennes, les talents cachés et des nouvelles créations dévoilées. Rendez-vous est donné pour le samedi 14 novembre à 20h sur la page Facebook de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

La soirée s’ouvrira avec un voyage dans quatre régions du pays où les spectateurs seront accueillis, à chaque escale, par une voix poétique : Myriam Soufi (Tunis), Hamdi Mejdoub (Sfax), Majd Saadouli (Sidi Bouzid) et Latifa Chebbi (Tozeur).

Auteure de Re…Belle, recueil de poésie paru aux éditions Arabesques, Myriam Soufi est Juriste en Droit des Affaires, assistante à l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse, doctorante en droit privée, étudiante en Art-thérapie à l’Afratapem Tours, plasticienne, comédienne à El Teatro. Egalement amatrice de photographie et éprise de voyage, de couleurs et de mots…

Poète interprète et slameur, Hamdi Mejdoub. est ambassadeur de la Tunisie pour la deuxième édition de la coupe d’Afrique de slam poésie. Membre de jury de plusieurs compétitions de slam, il est également animateur d’ateliers de création de performances scénique de slam et de la poésie urbaine.

Poète populaire âgé de 21 ans et originaire la ville tunisienne de Maknassi, Majd Saadouli a participé à plusieurs festivals et événements en Tunisie et à l’étranger. Dans ses vers, il chante plusieurs thématiques poétiques de la poésie populaire comme la beauté de la nature, la description des purs sangs, la louange, l’éloge et la satire.

Il a pris un caractère distinctif dans la façon dont il attire l’attention de son public en interpellant plusieurs rythmes populaires, tels que Al M’rabba, Al-M’saddes et Al Bourjila.

Poète, conteuse et romancière, originaire de la ville Shabya à Tozeur, Latifa Chebbi est une ancienne Présidente de l’Union des écrivains tunisiens, et actuellement Vice-Présidente de l’Union des écrivains de Tozeur, membre de l’Union des écrivains tunisiens, de l’Union des écrivains et intellectuels arabes en France, du conseil d’administration du Festival de Poésie arabe moderne à Al-Jarid, et du mouvement des poètes du monde chilien. Elle est également directrice du département de la poésie éloquente à la Maison de culture des littéraires et compte à son actif des poèmes inscrits dans la grande encyclopédie des poètes arabes.

La deuxième partie de la soirée sera réservée au Jam et slam poétique, animée par le comédien et slameur Majd Mastoura avec un micro ouvert à tous pour des interventions spontanées de 2 à 5 minutes.

En 2008, influencé par les paroles des chansons de jeunes groupes de musique alternative, par le roman web anonyme “Houmetna lekbira” ainsi que par le théâtre tunisien, Majd Mastoura se tourne vers le tunisien dialectal. En 2012, il intégrera pendant deux ans “Street Poetry”, un collectif qui œuvre à la fois pour la mise en valeur de la littérature dialectale et la démocratisation de l’espace public en organisant des sessions de poésie dans la rue.

En 2013, il incarne le premier rôle dans le long métrage Bidoun 2, de Jilani Saadi, qui sera sélectionné en compétition officielle des JCC 2014. S’ensuit Hédi de Mohamed Ben Attia, sélectionné à la Berlinale 2016, pour lequel il remporte l’Ours d’Argent de la meilleure interprétation masculine.

Il a participé comme poète-interprète dans le spectacle “Moi Plusieurs” et en contribuant à la mise en scène collective. Il a participé à la conception et il a été comédien dans la pièce “On la refait !” avec sa metteuse en scène Essia Jaibi. En parallèle à sa carrière cinématographique, Majd continue actuellement sa formation d’acteur à l’Ecole internationale Jacques Lecoq.

En clôture inédite, une performance musicale et poétique de Benjemy, musicien, en direct de La Rochelle, où il est actuellement en résidence de création à la Maison des écritures. Il proposera des extraits de sa dernière création “En chair et en sons”.

La Nuit de la poésie en Tunisie est organisé par l’Institut français de Tunisie et l’association Al Badil en lien avec l’Institut du Monde Arabe (IMA).