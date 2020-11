L’indice Tunindex a clôturé la séance de mardi, dans le vert, progressant de 0,26% à 6 621,56 points, et ce dans un volume de 2,5 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Carthage Cement s’est offert la plus forte hausse et le volume le plus élevé de la séance. L’action a enregistré une appréciation de 5,3% à 1,600 D, dans un volume de 432 mille dinars.

Echangé à 92 mille dinars, le titre UADH a gagné 5,2% à 1,210 D. A ce niveau de cours, le pôle automobile du Groupe LOUKIL affiche une performance annuelle de 29% en bourse. Rappelons que le Groupe UADH n’a pas encore publié ses comptes consolidés des exercices 2018 et 2019.

Officeplast s’est placée en lanterne rouge du Tunindex. Dans de très faibles échanges de mille dinars, l’action a reculé de 3% à 1,940 D. Selon les indicateurs d’activité au 30 septembre 2020, le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a cumulé une baisse de son chiffre d’affaires de 9% à 16,2 MD, depuis le début de l’année.

Pénalisé par des pressions vendeuses, le titre SOTIPAPIER s’est également inscrit en territoire négatif. Le producteur du papier Kraft et Teltliner a vu son cours régresser de 3% à 4,560 D. L’action a généré un maigre flux de 20 mille dinars.