Le marché boursier a terminé la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a signé vendredi une avancée de 0,49% à 6 567,99 points, dans un volume de 4,2 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Dans de très faibles échanges de mille dinars, le titre Land’Or s’est apprécié de 4,41% à 7,100 D, soit la plus forte hausse de la séance. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une décrue de 8%).

Porté par un courant acheteur, le titre BH a progressé de 3,7% à 8,980 D. L’action a mobilisé des échanges de 125 mille dinars.

Unimed a été la valeur la plus sanctionnée et la plus active de la séance. Dans un volume fourni de 1,9 MD, l’action a trébuché de 3,7% à 10,500 D.

Pénalisé par des prises de bénéfice et dans un flux de 39 mille dinars, le titre SOTUMAG a abandonné 2,8% à 3,100 D. A ce niveau de cours, le gestionnaire du marché de gros affiche une embellie de 37%, depuis le début de l’année.