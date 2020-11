Le ministère de l’Environnement est en train d’étudier l’idée de lancer une application téléchargeable sur les smartphones pour signaler les décharges anarchiques de déchets de démolition en Tunisie. Il s’agit d’une des composantes du projet RE-MED, lancé récemment et visant à recycler les déchets de démolition pour les réutiliser dans la construction de routes durables en Méditerranée, avait déclaré la coordinatrice du projet RE-MED, Oumaya Marzouk, lors du lancement du projet en visioconférence.

” L’application, une fois téléchargée sur un smartphone, permet d’envoyer un signal en rouge lors du passage à côté des décharges de déchets de démolition. Elle sera connectée à travers des techniques de géolocalisation à une plateforme d’informations au sein du ministère de l’Environnement.

Les municipalités ou les entrepreneurs intéressés et déjà impliqués dans le projet RE-MED, seront informés ensuite pour se charger de l’enlèvement de ces déchets et de leur valorisation “, a expliqué à TAP, le responsable du projet au sein du ministère de l’Environnement Chokri Nsib.

L’objectif de cette initiative est de sensibiliser et impliquer davantage les citoyens et tout le monde au projet de valorisation des déchets de construction. Elle vise, à moyen terme, à mettre fin à ces décharges qui défigurent le paysage urbain en Tunisie et à créer une filière de recyclage bien structurée des déchets de construction, a-t-on indiqué.

Impliquant la France, la Tunisie, l’Italie et le Liban, le projet RE-MED ” Application de l’innovation pour le développement de l’économie circulaire pour une construction durable en Méditerranée “, piloté par le CEREMA, fait partie du plus grand programme européen de coopération transfrontalière avec les pays méditerranéens. Il sera exécuté jusqu’à 2023 moyennant un budget de 3,1 M€, dont 90% financé par l’UE.