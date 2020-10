Des dizaines d’artistes entre chanteurs, musiciens et professionnels du domaine musical ont observé un mouvement de protestation ce lundi devant le siège du gouvernorat de Tunis pour revendiquer le règlement des problèmes que connait le secteur qui se trouve dans “une situation de plus en plus précaire” à cause des conditions économiques et des mesures sanitaires imposées par la crise de la covid 19, selon les propos de Maher Hammami secrétaire général du Syndicat tunisien des professions musicales et des professions apparentées.

Dans une déclaration aux médias, il a indiqué que les protestataires appellent à la levée du couvre-feu qui a largement affecté les sources de revenus des musiciens et des chanteurs qui travaillent la nuit. Les protestataires ont revendiqué également la nomination d’un nouveau ministre des affaires culturelles et le règlement des arriérés dus aux artistes par le ministère de tutelle.

Les dégâts qui ont lourdement affecté le secteur culturel ont touché selon les estimations fournies par le syndicat 800 artistes et près de 267 mille travailleurs dans les professions apparentées.

Le syndicat tunisien des professions musicales et des professions apparentées compte organiser demain mardi 27 octobre 2020 un mouvement de protestation devant le palais du gouvernement à la Kasbah et du ministère des affaires culturelles pour transmettre leurs revendications.