PROGRAMMES DISPENSÉS AVEC MAINTIEN INTÉGRAL DU VOLUME HORAIRE

Alors que le monde a été cloué à l’arrivée de la pandémie, le monde de Collège LaSalle Tunis de par ses apprenants, parents, formateurs, équipe administrative et pédagogique, s’est servi de l’expérience de plus de 60 ans du réseau LCI Éducation pour assurer la continuité de ses services pédagogiques et administratifs en ligne.

Plus de 12 000 heures interactives en ligne et synchrones, accompagnées de plus de 2500 capsules enregistrées, pour assurer un accès asynchrone pendant le confinement.

Depuis, Collège LaSalle Tunis continue de déployer des efforts considérables pour que ses activités pédagogiques se déroulent dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant les directives du Ministère de tutelle.

Collège LaSalle Tunis a aussi revu ses priorités, et a rapidement placé avant tout, la santé de ses étudiants, de ses enseignants et celle de ses équipes administratives, tout en mettant en place un dispositif rigoureux contre la propagation du virus.

Pour cette rentrée, plutôt inédite, et compte tenu des contraintes sanitaires, il a été décidé par Collège LaSalle Tunis, d’opter pour un enseignement complètement adapté à toutes les éventualités, tout en maintenant les principes fondamentaux de son projet pédagogique.

Alors que le monde a été cloué à l’arrivée de la pandémie, le monde de Collège LaSalle Tunis de par ses apprenants, parents, formateurs, équipe administrative et pédagogique, s’est servi de l’expérience de plus de 60 ans du réseau LCI Éducation pour assurer la continuité de ses services pédagogiques et administratifs en ligne.

Plus de 12 000 heures interactives en ligne et synchrones, accompagnées de plus de 2500 capsules enregistrées, pour assurer un accès asynchrone pendant le confinement.

Depuis, Collège LaSalle Tunis continue de déployer des efforts considérables pour que ses activités pédagogiques se déroulent dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant les directives du Ministère de tutelle.

Collège LaSalle Tunis a aussi revu ses priorités, et a rapidement placé avant tout, la santé de ses étudiants, de ses enseignants et celle de ses équipes administratives, tout en mettant en place un dispositif rigoureux contre la propagation du virus.

Pour cette rentrée, plutôt inédite, et compte tenu des contraintes sanitaires, il a été décidé par Collège LaSalle Tunis, d’opter pour un enseignement complètement adapté à toutes les éventualités, tout en maintenant les principes fondamentaux de son projet pédagogique.

L’égalité des chances est un principe fondamental à Collège LaSalle. Tous nos apprenants ont le droit de suivre une formation de qualité en s’adaptant à tous les scénarios possibles.

La crise sanitaire actuelle a empêché des milliers d’élèves, d’étudiants et d’enseignants de

joindre leurs classes. ‘’À Collège LaSalle Tunis, nous avons pris toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde. Nous avons aussi mis en place les solutions technologiques les plus modernes et les approches pédagogiques les plus adaptées, pour garder nos apprenants, formateurs et équipes administratives connectés. ‘’, précise Mohsen Laabidi Directeur Général de Collège LaSalle Tunis.

UNE FORMATION PERSONNALISÉE AVEC UN MODE PRÉSENTIEL PRIVILÉGIÉ.

Alors que des milliers d’élèves, étudiants et enseignants se trouvent, à cause de la forte propagation du virus corona, privés de suivre un mode de vie normal et de joindre leurs classes, les apprenants de Collège LaSalle Tunis poursuivent leurs cours dans les meilleures conditions.

OPTER POUR UN ENSEIGNEMENT EN LIGNE, C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE À COLLÈGE LASALLE TUNIS !

En plus du mode principal d’enseignement qui est le mode présentiel, Collège LaSalle Tunis opte en parallèle pour un mode hybride qui permettra à tout étudiant et apprenant de suivre EN LIGNE les activités pédagogiques, tout en veillant aux pratiques fondamentales qui permettent la continuité du contact “live” et instantané avec les collègues, professeurs et encadrants.

Collège LaSalle donne à tous ses étudiants l’accès gratuitement à “Teams Classroom”, plateforme d’enseignement en ligne, synchronisée avec son portail « Omnivox » de gestion pédagogique, testée et approuvée par le réseau LCI Éducation.

UN SUIVI RAPPROCHÉ POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DE L’OUTIL “TEAMS CLASSROOM” !

Afin de permettre à tous les utilisateurs (apprenants et formateurs) de maîtriser la plateforme “Teams Classroom”, Collège LaSalle Tunis a planifié plusieurs séances de formation, et mis à la disposition de toute la communauté interne un guide d’emploi très détaillé.

Un service de support est également disponible pour apporter l’aide nécessaire en cas de besoin.

Cette formule adaptative permet de rester très fidèle au projet pédagogique de Collège LaSalle Tunis, fondé sur l’engagement et le partage comme valeurs principales du réseau LCI Éducation, et qui s’engage à respecter entièrement les programmes sans réduction du volume horaire des cours, quelle que soit la formule mise en place, afin d’assurer un accompagnement de qualité permettant aux apprenants de réaliser leur projet professionnel et ce, malgré la situation actuelle.

COLLÈGE LASALLE TUNIS MET TOUS LES MOYENS POUR QUE SON ENSEIGNEMENT EN LIGNE SE DÉROULE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS !

Collège LaSalle Tunis a signé des partenariats avec GlobalNet (connexion ADSL) et Tunisie Télécom (connexion 4G) avec un tarif très préférentiel et ce, pour que ses apprenants et formateurs poursuivent leur formation en ligne dans les meilleures conditions.

Pour bénéficier de cet avantage dans l’immédiat, il suffit que les étudiants de Collège LaSalle Tunis présentent aux opérateurs Télécom leur lettre d’inscription ou carte d’étudiant de Collège LaSalle.

Il est à rappeler encore une fois que Collège LaSalle Tunis prend toutes les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires pour le bon déroulement de ses activités pédagogiques et ce, dans le respect total de tous les gestes barrières face à cette pandémie.

Un enseignement 100% en ligne pourra toujours être prodigué si requis par le Ministère de tutelle.

Rejoignez-nous pour la rentrée Automne 2020

À propos du Collège LaSalle Tunis

Collège LaSalle Tunis, membre du Réseau LCI Éducation, est un établissement privé de formation professionnelle avec plus de 20 ans d’expérience en Tunisie.

Notre succès international s’explique par la qualité de nos formations, par nos programmes adaptés aux besoins des économies des pays d’implantation et par l’aspect pratique des études fortement lié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Collège LaSalle Tunis compte aujourd’hui 6 écoles et forme ainsi en :

1 | Informatique & Réseaux

2 | Gestion et commerce

3 | Mode

4 | Tourisme & Hôtellerie

5 | Design graphique & Multimédia

6 | Design d’intérieur