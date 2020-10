Le couvre-feu sera maintenu, dans le grand Tunis, jusqu’au vendredi 6 novembre 2020.

Les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, La Manouba et l’Ariana), réunis ce jeudi, ont décidé de prolonger le couvre-feu de quinze jours, et ce, à partir du vendredi du 23 octobre.

Ils se sont réunis, ce matin, à la Cité de la Culture à Tunis, en présence de responsables sécuritaires et des représentants des commissions de lutte contre les catastrophes des gouvernorats du grand Tunis.

Le couvre-feu a été instauré depuis jeudi 8 octobre dans le Grand Tunis pour une période de 15 jours, et ce, de 21h00 à 05h00 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 05h00 les samedi et dimanche.