Le chiffre d’affaires UNIMED au 30 Septembre 2020 a atteint 65,5 MDT contre 83,2 MDT en 2019, enregistrant ainsi une diminution de -21% et ce malgré le maintien des ventes officinales à leur niveau de 2019

Ainsi cette diminution provient essentiellement de l’effet de :

– la baisse du chiffre d’affaires hospitalier de 5,7 MDT dû à la réception tardive des bons de commandes 2020 de la Pharmacie Centrale de Tunisie.

– du ralentissement des exportations directes et de sous-traitance de 12,2 MDT suite aux perturbations logistiques mondiales en liaison avec la pandémie du COVID-19.

‐ La production en unités durant le troisième trimestre 2020 (ampoules, flacons, seringues, poches) a connu une baisse de -23% par rapport à la quantité produite courant le troisième trimestre 2019 en liaison avec la baisse des commandes clients en 2020.

– La baisse des investissements est due au fait que le plan d’investissement arrive à sa fin, en effet 85% prévue ont été réalisés.

Les investissements incorporels & corporels s’élève à 5,2 MDT au 30 septembre 2020, et se composent essentiellement de matériel et outillage industriel pour 2,6 MDT, d’installations et aménagements pour 1,3 MDT et des travaux d’extension de l’usine pour 0,8 MDT.

– La valeur de l’endettement à Long Terme au 30 Septembre 2020 a connu une baisse de 4,1 MDT par rapport au 30 Septembre 2019 ; ceci provient principalement des reclassements des échéances à moins d’un an et le paiement des échéances dans les délais convenus.

– Les dettes à Court Terme au 30 septembre 2020 s’élève à 5,6 MDT composé des échéances à moins d’un an sur les crédits de leasing pour 1,2 MDT, les crédits bancaires pour 3 MDT et d’un crédit de gestion pour 1,4 MDT.

– L’effectif d’UNIMED au 30 Septembre 2020 est de 731 employés.