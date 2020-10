La société AIR LIQUIDE TUNISIE a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2020.

Par rapport aux données du troisième trimestre de l’exercice 2019, Air Liquide Tunisie a enregistré une baisse globale de 9% de son chiffre d’affaires. Cette baisse, qui est due au ralentissement du rythme des commandes et le report de certaines opérations par nos clients, cette baisse trouve son origine dans la diminution des ventes locales de plus de 11% et des ventes à l’export de 1%.

Une baisse de 11% de la production à fin Septembre 2020 par rapport à fin Septembre 2019 et ce suite au

confinement sanitaire total et aux circonstances mondiales et nationales causées par la propagation du COVID 19 qui a débuté durant le deuxième trimestre 2020.