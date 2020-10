Les travaux de la première tranche du projet de protection de la ville de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) contre les inondations, d’un coût de 9 millions de dinars (MDT), viennent de démarrer et se poursuivront durant 20 mois.

Ces travaux concernent surtout la création de cours d’eau, la canalisation des eaux pluviales et le réaménagement des constructions de passages et des ouvrages d’eau ainsi que des zones vertes.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Kamel Doukh, qui a donné le coup d’envoi des travaux, a fait savoir que la première tranche du projet de la protection de la ville de Raoued contre les inondations va alléger les souffrances des citoyens dans la cité de Yamama et les autres quartiers et mettre fin à l’entassement des eaux pluviales, mais aussi fluidifier la circulation sur la route locale n°533 exposée aux inondations, vu qu’elle se situe sur une zone plate.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme cohérent pour la protection des régions du nord de la capitale contre les inondations. D’un coût de 170 MDT, il concerne les régions de Mnihla, Raoued, La Soukra, Ariana, La Marsa, Ain Zaghouan, Sidi Daoud…

D’après le ministre, l’action est focalisée sur l’accélération des procédures relatives au projet de la protection des zones nord de la capitale contre les inondations, à travers le choix des bureaux d’études et le lancement des appels d’offres pour le démarrage des travaux dans les plus brefs délais et leur achèvement dans les délais impartis afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens surtout dans les agglomérations.

Il a ajouté que la Tunisie suit un plan directeur et une stratégie globale à dimension économique et sociale pour protéger l’ensemble des villes contre les inondations au cours de la saison pluviale.

Le directeur des eaux urbaines au ministère de l’Equipement, Nejib Ben Chikha, a fait savoir que la première tranche du projet de la protection de la ville de Raoued couvre l’installation de cours de différentes mesures sur une longueur de 4,5 km et des cours principaux depuis la cité Yamama, parallèlement à la route n°533, l’installation de canalisations sur une longueur de 3 km en direction de la sebkha de l’Ariana ainsi que le réaménagement des constructions de passage, des ouvrages hydrauliques et des zones vertes.

Il a souligné que les travaux de la première tranche du projet à Raoued profitent à 3 000 familles, en attendant le démarrage de la deuxième tranche consistant notamment en la réhabilitation des oueds Ziro, Nemer et Khalij à Raoued et La Soukra d’un coût de 40 MDT.

Le ministre a également pris connaissance des travaux de la protection d’Ariana ville contre les inondations au niveau de la cité Moustakbel sur la route locale n°8, comme il a visité le projet de maîtrise des eaux pluviales sur le bassin d’Oued ” Korb “.

Le projet concerne également la réhabilitation de la partie supérieure de l’oued à la cité Ennasser d’un coût de 5 MD et d’une capacité de près de 30 mille m3, en plus du réaménagement du bassin de la collecte des eaux au dessous de l’Oued d’une capacité de près de 45 mille m3 avec l’aménagement d’une route pour la sauvegarde des ouvrages hydrauliques.