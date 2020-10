Le président du Syndicat tunisien des propriétaires des pharmacies privées, Mustapha Laroussi, a déclaré, vendredi 2 octobre, que la demande sur le vaccin contre la grippe saisonnière a dépassé les quantités initiales qui étaient mises à la disposition, soit près de 100 mille doses, ce qui a conduit à leur épuisement en un temps record au niveau des pharmacies privées et des grossistes.

Dans une déclaration à la TAP, Laroussi a expliqué que les citoyens se sont précipités sur les pharmacies pour acquérir les doses de vaccin, aussitôt que les informations concernant la disponibilité d’un premier lot de vaccins aient été publiées par les médias, d’où la pénurie enregistrée.

Il a indiqué que le ministère de la Santé a importé près de 360 mille doses et distribué la première tranche du lot aux pharmacies privées, à raison de 40 doses par pharmacie.

Laroussi a estimé à cet égard que “les quantités de vaccins contre la grippe saisonnière importées, ne peuvent répondre à la demande croissante”. Il a appelé, à ce propos, le ministère de la Santé à fixer des priorités et à allouer les doses de vaccins aux personnes qui ont en le plus besoin, dont les sujets les plus vulnérables à la grippe saisonnière, les femmes enceintes, les personnes ayant des maladies chroniques, les personnes âgées, et autres”.

Il appelle à l’importation de doses supplémentaires du vaccin contre la grippe saisonnière, de manière à répondre aux besoins des citoyens. “La pénurie enregistrée est à même d’engendrer un état de tension parmi la population”, a-t-il affirmé.

A noter que le bureau national du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées et la Chambre nationale des entreprises pharmaceutiques de distribution des médicaments en gros, ont exprimé, dans un communiqué publié vendredi, leur regret quant à l’épuisement du premier lot du vaccin contre la grippe saisonnière dans les pharmacies privées et chez les grossistes, depuis les premières heures de sa distribution, appelant à assurer une meilleure coordination afin de trouver une solution et éviter toute perturbation.