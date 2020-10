La récolte des olives au gouvernorat de Siliana est estimée cette année à 9 mille tonnes, soit l’équivalent de 1,9 mille tonnes de l’huile d’olive.

Selon le commissaire régional au développement agricole de Siliana, la récolte de cette saison est en forte baisse par rapport à la saison écoulée où elle a atteint 84 mille tonnes d’olives.

Il a indiqué à l’Agence TAP, que le manque de pluies surtout durant les mois de décembre, janvier et février derniers est à l’origine de la forte régression de la production des olives dans la région.

La même source a souligné l’importance du renforcement du contrôle dans les huileries et des opérations d’évacuation et de mise en décharge des margines et ce en prévision de la saison de la cueillette des olives dont le démarrage est prévu au mois de novembre prochain.