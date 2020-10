Le Conseil d’Administration de la BNA, réuni jeudi 1er octobre 2020 au siège de la banque sous la présidence de Mohamed Salah Chebbi, président du Conseil, a nommé Mondher Lakhal en tant que directeur général par intérim, succédant ainsi à Habib Benhadj Kouider qui a décidé, depuis juillet 2020, de ne pas renouveler son mandat et prendre sa retraite après avoir conduit, durant près de cinq années, le plan de transformation de la BNA.

Ce plan est élevé au niveau de l’une des plus grandes réussites connue par le secteur.

Habib Benhadj Kouider, arrivé à la BNA en décembre 2015, dans le cadre de l’instauration d’une gouvernance privée au sein des banques publiques dans une démarche ministère des Finances – bailleurs de fonds, a réussi en cinq ans, avec l’aide d’une équipe resserrée, l’ensemble du personnel de la banque et les partenaires sociaux, à surperformer les objectifs du contrat de performances menant la BNA, aujourd’hui, a un positionnement qui sied à son histoire et son avenir avec des chiffres éloquents et une culture d’entreprise nouvelle.

Mondher Lakhal est quant à lui un pur produit de la BNA qui a substantiellement contribué à la réussite du plan de transformation de la banque. Il occupait le poste de directeur général adjoint depuis avril 2019.