Un plan d’action conjoint entre le département du Commerce et et du Développement des exportations, d’une part, et l’Organisation de défense des consommateurs (ODC), d’autre part, sera mis en place afin de faire face aux dépassements enregistrés, liés à l’augmentation illégale des prix de plusieurs produits de consommation, c’est ce qui a été décidé lors d’une réunion, tenue mardi, entre le ministre du Commerce, Mohamed Boussaid, et une délégation de l’ODC, conduite par son président, Slim Saadallah.

Boussaid a indiqué, à cette occasion, que son département est ouvert à la coopération avec toutes les organisations professionnelles, ainsi que les différentes composantes de la société civile, afin de surmonter les difficultés, et ce, dans le cadre d’une approche participative.

Il a fait savoir, aussi, que la préservation du pouvoir d’achat du citoyen figure parmi les priorités de son ministère, ajoutant que ce dernier oeuvre à renforcer le système de contrôle et à mobiliser tous les moyens financiers et logistiques nécessaires afin de lutter contre du dépassement.

Dans le même contexte, il a souligné que le ministère du Commerce se penche, en outre, sur la numérisation des circuits de distribution et la révision du système de subvention afin d’orienter les compensations aux personnes qui ont en besoin.