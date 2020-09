Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a donné mardi, lors d’une séance de travail axée sur l’élaboration du plan quinquennal pour le développement 2021-2025, le coup d’envoi pour le démarrage des travaux d’activités des comités sectoriels pour le développement social, la migration et les tunisiens à l’étranger.

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales, la séance a été consacrée à l’élaboration de la méthodologie d’élaboration du plan quinquennal pour le développement 2021/2025 en s’appuyant sur une approche participative afin d’assurer un compromis national sur les priorités et les objectifs en plus de l’élaboration d’un plan et la programmation des mesures et des mécanismes nécessaires.

Le ministre a donné à cette occasion ses directives pour prendre en considération les évaluations précédentes portant sur la réalisation des programmes et des projets sociaux et des recommandations proposées pour entamer les grandes réformes, précise la même source.

L’élaboration du plan quinquennal pour le développement est une occasion pour discuter et lancer un dialogue entre les partenaires et les différentes parties concernées à propos des problématiques et des défis nationaux à caractère social, a notamment signalé Trabelsi.