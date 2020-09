Le directeur du centre national pédagogique (CNP), Riadh Ben Boubaker, a affirmé, lundi 28 septembre, que tous les manuels scolaires officiels de l’enseignement primaire et préparatoire sont actuellement disponibles, alors que le centre s’emploie à fournir le reste des livres officiels de l’enseignement secondaire, en pénurie sur le marché, début octobre prochain.

En réponse aux critiques émises par des citoyens sur la non disponibilité de certains ouvrages scolaires, Boubaker a indiqué que tous les livres officiels sont disponibles sur le marché après qu’ils ont été imprimés et distribués à hauteur de 90%, notant que cet état de fait “relève du miracle”, au vu de la crise de production locale de la production du papier.

Le responsable a toutefois reconnu le retard accusé cette année dans l’impression des ouvrages scolaires officiels, en comparaison avec les années précédentes, en raison de l’interruption de la production au sein de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) “pour des raisons techniques”.

L’incapacité de la SNCPA à assurer la production de 6 mille tonnes de papier, poursuit Boubaker, a amené à l’adoption d’une décision lors d’un conseil ministériel du gouvernement précédent en date du 17 juin 2020, ouvrant la voie à l’importation du papier de l’étranger à la mi-juillet 2020, “d’où le retard accusé”, selon Boubaker.

“Tous les manuels scolaires de l’enseignement de base et préparatoire sont disponibles sur le marché et dans toutes les régions”, a affirmé Ben Boubaker, reconnaissant néanmoins une pénurie concernant le manuel scolaire d’exercices du français pour la deuxième année du primaire et celui de l’anglais pour la quatrième année du primaire.

A cet égard, il a souligné qu’un certain retard dans la fourniture de ces deux ouvrages sera enregistré en raison du retard de leur rédaction, soulignant que le CPN s’emploie à remédier à cette situation au cours des prochaines semaines.

Concernant les manuels officiels de l’enseignement secondaire, Ben Boubaker a indiqué qu’il y a actuellement une pénurie dans certains titres, à tous les niveaux d’enseignement et toutes les filières, assurant la mise à disponibilité par le CNP de la totalité des manuels au début d’octobre prochain.

Le responsable a expliqué le retard de la mise à disponibilité de certains manuels scolaires de l’enseignement secondaire sur le marché, par “les problèmes logistiques prévalant dans certaines imprimeries privées, en raison du coronavirus”.