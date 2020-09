La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lance un appel à tous les employeurs ayant obtenu un certificat d’authentification électronique à adhérer au système de déclaration des salaires et de paiement des cotisations à distance, en accédant au portail électronique via le lien : www.cnss.tn.

Dans un communiqué publié 25 septembre, la CNSS indique que l’adhésion au système de déclaration des salaires et de paiement des cotisations à distance permet d’effectuer ces opérations à distance à travers la déduction électronique et l’obtention du certificat de leur institution financière, en téléchargeant le formulaire d’autorisation de déduction électronique et en le transmettant apposé d’une signature électronique via l’e-mail du bureau régional disponible sur le portail électronique.

Quant aux employeurs ne disposant pas de certificat d’authentification électronique, ils peuvent préparer et envoyer les déclarations des salaires et le relevé par voie électronique en accédant au portail électronique de la CNSS et en cliquant sur la case employeurs / services en ligne / saisie et téléchargement des déclarations des salaires, puis en transférant les références des cotisations sur le l’espace qui lui est consacré sur le portail et en envoyant une copie de la déclaration portant le sceau et la signature de l’employeur à l’adresse électronique du bureau.

En cas d’impossibilité de mener à bien ces démarches, il est possible d’adresser un chèque émis au profit de la CNSS, joint d’une copie de la déclaration, et portant le sceau et la signature de l’employeur, via le courrier ordinaire du bureau dont il relève territorialement, en tenant compte de la date du sceau postal pour la détermination des délais légaux.

La CNSS appelle tous les travailleurs indépendants disposant d’une carte bancaire nationale, à payer leurs cotisations sous la rubrique, ” non salariés ” sur le même lien.