OPPO vient de lancer sur le marché tunisien les nouveaux écouteurs sans fil, Enco W51 True, les premiers de leur gamme qui permettent l’annulation active du bruit. Produits par OPPO Acoustics, ces écouteurs sont principalement destinés aux navetteurs quotidiens et fonctionnent parfaitement dans toute situation de voyage ou de déplacement fréquent et dans un environnement venteux.

Ces écouteurs offrent des options branchées et recherchées, comme la charge sans fil, la qualité audio professionnelle, la latence ultra-basse et le contrôle tactile. Des options exceptionnelles pour créer une expérience fiable et sublime chez les utilisateurs. Enco W51 est extrêmement rentable, offert à un prix très concurrentiel sur les différents marchés.

Anti-bruit pour tous les scénarios

Avec la popularité croissante des écouteurs sans fil, la demande des consommateurs pour une suppression active du bruit a atteint un niveau record. Sans cette fonction, les utilisateurs dans des environnements bruyants, tels que le métro ou le bus, doivent augmenter le volume de manière signifiante pour entendre leur musique ou leurs appels téléphoniques, ce qui peut endommager leurs oreilles.

L’équipe Recherche & Développement d’OPPO Acoustics a travaillé sans relâche pour développer des capacités de pointe en matière de réduction du bruit, atteignant ainsi une double révolution dans le domaine de la réduction du bruit de la musique et des appels.

Cette technologie permet aux utilisateurs d’écouter leurs chansons, jouer à des jeux et regarder leurs feuilletons préférés ou même de passer des appels téléphoniques importants, dans un silence quasi total, quel que soit l’environnement. Les écouteurs sont dotés d’une solution de réduction “2+2” combinant une nouvelle puce de réduction de bruit numérique à double cœur haut de gamme et une technologie ANC double, ce qui étend le spectre de fréquence de réduction du bruit du W51 jusqu’à 2.5 kHz. Non seulement le W51 peut traiter une gamme énorme de bruit, mais il a aussi une profondeur de réduction de bruit maximum de 35 dB. Peu-importe l’environnement, c’est comme si vous avez votre propre bulle/espace privé où votre confort et votre amusement sont prioritaires.

De plus, les écouteurs sans fil Enco W51 d’OPPO utilisent une solution de réduction de bruit à trois microphones. Le troisième microphone se trouve dans l’embouchure et capte le son, à l’abri des interférences du monde extérieur. Combiné à des conduits d’air conçus avec soin pour réduire le bruit du vent, vous pouvez vous relaxer en sachant que vos appels auront un son clair et professionnel même dans des vents de 25 Km/h.

Charge sans fil et transmission Bluetooth binaurale à faible latence

Des problèmes comme une connexion instable et l’angoisse face à une batterie faible ont tourmenté grand nombre d’amoureux de musique et de manière similaire ont angoissé énormément d’utilisateurs potentiels d’écouteurs sans fil. Le W51 prend en charge le protocole de charge sans fil Qi pour que vous puissiez recharger facilement votre boîte à écouteurs sans fil. Une charge de 15 minutes maintient vos écouteurs fonctionnels pour 3h. En incluant la boîte à écouteurs, le produit a une durée de vie totale de la batterie allant jusqu’à 24 heures. Grâce à cette impressionnante endurance, charger une seule fois par semaine suffit pour écouter 4h par jour. Et comme si cela ne suffisait pas, le W51 prend aussi en charge la charge inversée permettant à certains téléphones mobiles de charger la boîte à écouteurs sans fil, ce qui élimine l’angoisse d’une batterie faible.

Les écouteurs W51 utilisent la nouvelle double transmission Bluetooth à faible latence. Comparé avec la technologie de transmission Bluetooth traditionnelle, le temps de transmission est réduit et les problèmes d’interférence et de déconnexion sont atténués. La puce Bluetooth 5.0 intégrée améliore la capacité anti-interférences du signal, perfectionne la stabilité sonore et empêche les interruptions lors de l’écoute de votre musique. Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, cette stabilité sera la clé de votre épanouissement.

Nouvelle compensation de qualité pour une performance audio professionnelle

Pour plusieurs écouteurs sans fil, l’annulation du bruit se fait par le biais d’une dégradation de la qualité audio. Quand la musique est jouée, le microphone réducteur de bruit capte la musique et l’interprète à tort comme un bruit de fond à éliminer. La réduction active du bruit cherche donc à compenser le son de votre musique, ce qui nuit à la qualité audio. Au lieu de l’approche classique, les écouteurs W51 sont équipés d’un algorithme de compensation de la qualité audio avec grande ampleur pour minimiser les pertes causées par les techniques de réduction de bruit. Ceci assure une performance audio propre et inégale.

Les écouteurs sont aussi équipés de diaphragmes en graphène composite double TPU pour offrir une réponse améliorée audio et une performance digne de soprano. Ce matériel présente les avantages de la légèreté, de la réponse rapide et de la fidélité haute. Couplé avec une prise en charge du codage audio AAC à haute définition et du format audio SBC, le W51 est parfaitement à la hauteur des attentes des utilisateurs pour la qualité audio.

Impressionnants, intuitifs et rentables

Dès le premier regard, les écouteurs sans fil Enco W51 d’OPPO sont indéniablement impressionnants. Disponibles en trois combinaisons de couleurs – blanc floral, bleu étoilé et bleu aqua – il y en a pour tous les goûts, quel que soit votre style authentique.

Le blanc floral a une texture vive lorsqu’il est tenu à proximité, tout en montrant les altérations cycliques de lumière et des ombres de loin pour un style exemplaire sous tous les angles. Le bleu étoilé brille comme de l’or et le bleu aqua a un motif circulaire métallique avec un brillant linéaire, complétant une variété d’ambiances et les conditions de la lumière.

La commodité des écouteurs sans fil peut être l’étincelle qui réveille en vous votre amour-propre. Conçus pour être complètement intuitifs, comme une extension naturelle du corps de l’utilisateur, les écouteurs offrent tout un panel d’options pour interagir avec votre environnement. Appuyez simplement deux fois sur l’écouteur gauche pour activer la réduction du bruit, deux fois sur l’écouteur droit pour passer à la chanson suivante ou raccrocher le téléphone, ou trois fois sur l’un ou l’autre des écouteurs pour activer l’assistant vocal.

La conception ergonomique s’adapte naturellement à vos oreilles et est associée à des embouts en silicone luxueux et confortables. Non seulement les écouteurs sont classés IP54 et résistants à la poussière et à l’eau, mais les options intuitives comme l’appairage rapide, l’ouverture à la connexion et le changement rapide entre les appareils élargissent radicalement les possibilités d’utilisation.

Grâce à ses options exceptionnelles, ses avancées technologiques, son élégance et confort indéniables, les écouteurs sans fil OPPO Enco W51 True sont sur le point de devenir un accessoire incontournable pour les jeunes d’aujourd’hui.

– – – – – – – –

Pour plus d’informations, l’équipe RP IoT OPPO: P_iotpr@oppo.com

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+.

OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.