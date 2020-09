Le Centre mondial pour l’adaptation, présidé par Ban Ki-moon, ouvre un bureau en Afrique

Le président du Centre mondial pour l’adaptation (GCA) et 8e secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, se joindra, le 16 septembre 2020, au président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, à la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et aux dirigeants africains pour le lancement du GCA Afrique.

Hébergé au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, le GCA Afrique travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires de tous les secteurs pour harmoniser les initiatives avec les programmes mondiaux, coordonner les projets dans l’ensemble du continent et accélérer la conduite des actions en faveur des communautés qui sont touchées par le changement climatique à travers l’Afrique.

Le GCA, dont le siège se trouve aux Pays-Bas et qui a des bureaux régionaux en Chine et au Bangladesh, assume un rôle de fournisseur de solutions visant à accélérer, innover et étendre à grande échelle les mesures d’adaptation, dans la perspective d’un monde résilient face au changement climatique. Il est co-présidé par Ban Ki-moon et Feike Sijbesma, président honoraire du Comité de gestion de l’entreprise néerlandaise Royal DSM. Akinwumi Adesina et Kristalina Georgieva sont tous deux membres du Conseil d’administration.

La cérémonie de lancement sera suivie d’un Forum de partenariat – un débat ouvert avec les parties prenantes de l’ensemble du continent – en vue de faire avancer les actions prioritaires dont l’objectif consiste à assurer l’adaptation de l’Afrique au changement climatique, et de discuter de la manière dont le GCA Afrique pourra soutenir et améliorer la coordination pour un plus grand impact.

Ont déjà confirmé leur présence, Ban Ki-moon, Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies, Ali Bongo Ondimba, président du Gabon et président de l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA), Akinwumi Adesina, président de la BAD, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, Patrick Verkooijen, directeur général du Centre mondial de l’adaptation, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.

Source : agenceecofin.com