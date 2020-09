Gestion des eaux pluviales : La multitude des intervenants mise en causeÂ 

L’efficacité de la stratégie nationale de gestion des eaux pluviales a été entamée par la multitude des intervenants dans ce domaine et l’incohérence des programmes mis en place à ce titre, par chacun des départements concernés (ministères de l’Intérieur, de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Equipement…). C’est ce que ressort de données du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure parvenues à l’agence TAP.

En effet, les pluies intenses qui se sont abattues dernièrement, sur plusieurs régions du pays ont encore une fois, causé un effondrement des infrastructures et un bouchage des caniveaux et des conduites d’évacuation des eaux pluviales engendrant des inondations dans plusieurs régions du pays.

Selon les mêmes données, le coût de réalisation et de maintenance des réseaux d’évacuation et d’assainissement et l’indisponibilité des fonds et des effectifs nécessaires à cette fin au niveau des municipalités ont aussi, influencé l’efficacité des interventions effectuées dans ce sens.

Les différents départements concernés œuvrent ainsi, selon le ministère de l’Equipement, à améliorer l’efficacité de la gestion des eaux pluviales, en examinant la possibilité de renforcer les moyens humains et matériels des municipalités afin de leur permettre de mettre en place et d’entretenir les réseaux d’évacuation des eaux, d’intensifier les travaux de nettoyage et de curage des réseaux existants et d’optimiser la collecte des déchets pour éviter leur entassement dans les circuits d’assainissement.

Des plans visant la lutte contre les constructions anarchiques dans les régions avoisinant les cours des oueds ainsi que des plans directeurs de gestion des eaux de ruissellement urbain seront également élaborés.

Selon la même source, les services du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure ont procédé, depuis le premier septembre 2020, au curage et au nettoyage d’environ 420 km de conduites d’évacuation des eaux, de cours des oueds et de leurs affluents, en prévision de la saison des précipitations. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année en cours.

Les services du ministère ont, par ailleurs, effectué la maintenance d’environ 80 ouvrages hydrauliques et le curage de près de 7 hectares de bassins de collecte des eaux.

Jusqu’à fin août 2020, environ 720 km de conduites d’évacuation des eaux ont été curés et nettoyés, 380 ouvrages hydrauliques entretenus et 36 hectares de bassins de collecte des eaux nettoyés.