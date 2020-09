La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a annoncé l’adoption d’un guide actualisé comportant des mesures de protection des cadres médicaux et paramédicaux contre le coronavirus et des instructions sur le traitement des patients contaminés.

Ben Alaya a fait savoir dans une déclaration à la TAP qu’une commission regroupant, notamment, des représentants du ministère de la Santé et de la Médecine du travail s’est chargée de l’élaboration de ce manuel.

Elle a souligné que la protection des travailleurs du secteur de la santé contre le Covid-19 figure parmi les priorités du ministère, rappelant que le nombre de cas de contamination enregistrés parmi cette catégorie a atteint 265 personnes depuis le début de la propagation de ce virus en mars dernier sur un total de 5417 cas.

Elle a indiqué que le ministère de la Santé fournit régulièrement aux travailleurs du secteur de la santé tous les moyens de protection nécessaires et envisage de leur fournir l’appui psychologique et la formation indispensables.