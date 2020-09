Des experts du Fonds Monétaire International (FMI) ont estimé que les pays du pourtour méditerranéen gaspillent le 1/3 des dépenses dans l’infrastructure de base à cause du manque de compétence. Ces pertes peuvent aller jusqu’à 50% dans les pays à faible revenu, mais ceux-ci peuvent anéantir le gaspillage en adoptant une bonne gouvernance.

Le directeur adjoint du département des finances publiques au FMI, Gerd Shwartz, la directrice de la division de la gestion des finances publiques, Manal Foued, le chef service adjoint de la division de finances publiques au FMI, Torben Hansen et la cheffe du département du Moyen orient et de l’Asie Centrale du FMI, Geneviève Verdier ont convenu unanimement ce constat dans un article publié sur le site électronique du FMI.

Dans cet article, intitulé “renforcer la gouvernance des projets d’infrastructure pour ne plus gaspiller l’argent”, les experts ont considéré que l’investissement dans l’infrastructure générale peut avoir un rôle crucial dans la relance après la covid-19.

Pour les gouvernements, il importe de dépenser judicieusement des montants, recueillis auprès des contribuables dans de véritables projets porteurs.

Les pays ont besoin plus que jamais d’une bonne gouvernance pour l’infrastructure de base, à travers l’instauration d’entreprises et de mécanismes solides s sur lesquels se baseraient les opérations de planification et d’exécution des projets à forte valeur ajoutée dans le domaine de l’infrastructure publique.

Selon les experts “l’investissement public a donné généralement lieu à une infrastructure coûteuse, d’une qualité médiocre et de peu d’apports pour les individus et l’économie”.

Les auteurs de l’ouvrage qui s’est appuyé sur les évaluations de la direction de la dépense publique réalisées sur 60 pays membres du FMI, pensent que, l’investissement public porte généralement sur des projets grandioses, compliqués, nécessitant des délais trop longs et conçus comme un terreau favorable à la corruption et aux dépassements dans les coûts.

La bonne gouvernance de l’infrastructure de base représente un facteur essentiel pour limiter le gaspillage et les pertes dues au manque de compétence peuvent être remplacées par l’amélioration de la gouvernance de l’infrastructure de base.

Ils ont montré que les pays ont besoin, après le coronavirus, d’intensifier l’investissement public pour réaliser ” les objectifs du développement durable. Les économies avancées doivent, quant à elles, moderniser leurs infrastructures de base les plus vétustes, comme les routes les ponts et les systèmes de santé. .

Les experts ont affirmé que chaque dollar dépensé devra avoir sa rentabilité et lors de l’augmentation de la dépense en matière d’infrastructure de base, les pays ont besoin d’intelligence pour gérer au mieux leurs dépenses et deniers.

Ils ont indiqué que le moniteur d’octobre 2020 des finances publiques comprendra davantage d’analyses effectuées par le FMI et ses recommandations concernant les meilleurs moyens d’investir dans les infrastructures de base, à l’effet de booster les économies et réaliser le développement durable.