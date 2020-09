Les hôpitaux publics n’ont pas encore atteint la limite de leur capacité d’accueil des patients atteints de la Covid-19. Les propos sont ceux de Habib Ghedira, membre de la Commission scientifique de lutte contre le coronavirus, cité vendredi 4 septembre 2020 par la TAP.

Les malades atteints de la Covid-19 admis dans les hôpitaux publics ne représentent actuellement que 4% du total des cas confirmés qui est en augmentation depuis le 18 août dernier, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

Ghedira a signalé que la capacité d’accueil des patients dans les hôpitaux publics risque de régresser en cas d’augmentation du nombre de personnes contaminées. En effet, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, en date du 2 septembre 2020, 66 malades atteints de la Covid-19 sont hospitalisés dont une vingtaine de personnes admises en soins intensifs. On compte 2 624 cas actifs (82%) et 396 malades symptomatiques (12,4%).

Ghedira critique la non application dans certains établissements publics de santé des mesures préventives contre le coronavirus et le non respect du circuit Covid-19.

Il a, en outre, souligné que 85% des cas sont des personnes asymptomatiques et 15% seulement sont des porteurs symptomatiques.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’importance de se faire vacciner contre la grippe saisonnière notamment pour les sujets à risque comme les personnes âgées et les femmes enceintes, afin d’éviter l’encombrement dans les hôpitaux.